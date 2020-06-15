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Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).

Сериал рассказывает о том, что якобы происходило в английском Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль . Утверждается, что сериал основан «на свидетельствах участников» событий и «детальных интервью».

Первый эпизод был показан в воскресенье вечером, передает ТАСС.

У актеров, играющих Скрипалей, в первой серии нет ни одной реплики. Они ненадолго появляются в кадре, демонстрируя симптомы отравления. В дальнейшем рассказывается о жителях Солсбери.

Одна из сюжетных линий первого эпизода посвящена полицейскому Нику Бейли, который попал в больницу после посещения дома Скрипаля. Героиней второй сюжетной линии стала глава службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич. Она пытается минимизировать ущерб от ЧП.

Кроме того, в первой серии рассказывается о соседе Скрипаля Россе Кассиди и страдающей алкогольной зависимостью Дон Стерджес , которая станет жертвой отравления в Эймсбери.

В сериале три эпизода. Они выйдут 15 и 16 июня.

Напомним, Россия раскритиковала Би-би-си за сериал об отравлении Скрипалей.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к произошедшему.