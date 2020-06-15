Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Сериал рассказывает о том, что якобы происходило в английском Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль. Утверждается, что сериал основан «на свидетельствах участников» событий и «детальных интервью».
Первый эпизод был показан в воскресенье вечером, передает ТАСС.
У актеров, играющих Скрипалей, в первой серии нет ни одной реплики. Они ненадолго появляются в кадре, демонстрируя симптомы отравления. В дальнейшем рассказывается о жителях Солсбери.
Одна из сюжетных линий первого эпизода посвящена полицейскому Нику Бейли, который попал в больницу после посещения дома Скрипаля. Героиней второй сюжетной линии стала глава службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич. Она пытается минимизировать ущерб от ЧП.
Кроме того, в первой серии рассказывается о соседе Скрипаля Россе Кассиди и страдающей алкогольной зависимостью Дон Стерджес, которая станет жертвой отравления в Эймсбери.
В сериале три эпизода. Они выйдут 15 и 16 июня.
Напомним, Россия раскритиковала Би-би-си за сериал об отравлении Скрипалей.
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к произошедшему.
После на Западе началась истерия вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности: след российских силовиков «находили» в Австрии, Франции и ряде других европейских стран.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пассажир оставил мешок золота в поезде в Швейцарии Пассажир оставил мешок золота в поезде в Швейцарии Взрыв гранаты произошел в жилом доме на Украине Взрыв гранаты произошел в жилом доме на Украине Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома
Комментарии 21
В мире , Видео , Юлия Скрипаль , Дон Стерджес , ГРУ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автограф Владимира Путина продадут на аукционе
Автограф Владимира Путина продадут на аукционе
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Россиян проверят на популяционный иммунитет к COVID-19
Россиян проверят на популяционный иммунитет к COVID-19
«Давайте-ка его в Кащенко»: адвокат о Ефремове
«Давайте-ка его в Кащенко»: адвокат о Ефремове
Любовник Бузовой получил травму на съёмках клипа
Любовник Бузовой получил травму на съёмках клипа
Видео
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение