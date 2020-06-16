Жену Зеленского госпитализировали 

Жену президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали после выявления у нее нового коронавируса. Об этом сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.

Коронавирус у супруги президента нашли на прошлой неделе. Во вторник, 16 июня, ее положили в одну из киевских больниц с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести». Врачи заявили, что Зеленская находится в стабильном состоянии.

На коронавирус проверили детей и самого президента, их тесты отрицательные.

Как сообщал «Рамблер», ранее Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом. По его словам, таким способом он собирался показать украинцам, что угроза реальна, но с ней можно справиться. В окружении президента эту идею не поддержали.