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Жители Венеции вышли на протест против туристов 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
В Венеции прошла первая после карантина акция протеста. Местные жители выступили под лозунгом «Венеция фу-туристическая», который можно перевести как «Венеция была туристической», чтобы привлечь внимание к проблеме притока средств в город. По мнению протестующих, после эпидемии город практически вымер, потому что остался без туристов, сообщает телеканал «НТВ».
Венецианцы считают, что вся экономика здесь построена на путешественниках, а сама Венеция стала лишь городом-музеем и «парком развлечений для богатых туристов». «Но Венеция — это намного больше, чем туризм. Здесь много молодых людей, которые здесь родились или учились здесь и которые хотят остаться здесь, чтобы строить свое будущее и будущее города», — заявила одна из организаторов акции протеста Марта Сотторива.
По ее словам, это будет возможно лишь тогда, когда город откажется от монокультуры туризма и остановит спекулянтов, превративших дома в гостиницы и хостелы для приезжих. Поддержала протест и директор фонда венецианских музеев Габриэлла Белли. По ее мнению, турпоток не нужно сокращать — его нужно более грамотно организовать.
Италия открыла границы для туристов еще 3 июня. Власти также отменили двухнедельный карантин по въезде в страну для жителей 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
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В мире , Видео , Общество , ЕС , Венеция
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