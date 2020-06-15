Жители Венеции вышли на протест против туристов 

Венеции прошла первая после карантина акция протеста. Местные жители выступили под лозунгом «Венеция фу-туристическая», который можно перевести как «Венеция была туристической», чтобы привлечь внимание к проблеме притока средств в город. По мнению протестующих, после эпидемии город практически вымер, потому что остался без туристов, сообщает телеканал «НТВ».

Венецианцы считают, что вся экономика здесь построена на путешественниках, а сама Венеция стала лишь городом-музеем и «парком развлечений для богатых туристов». «Но Венеция — это намного больше, чем туризм. Здесь много молодых людей, которые здесь родились или учились здесь и которые хотят остаться здесь, чтобы строить свое будущее и будущее города», — заявила одна из организаторов акции протеста Марта Сотторива.

По ее словам, это будет возможно лишь тогда, когда город откажется от монокультуры туризма и остановит спекулянтов, превративших дома в гостиницы и хостелы для приезжих. Поддержала протест и директор фонда венецианских музеев Габриэлла Белли. По ее мнению, турпоток не нужно сокращать — его нужно более грамотно организовать.