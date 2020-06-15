Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кличко нарушил нормы карантина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 14 минут назад
«Хватить шастать». Кличко уличили в нарушении карантина
Фото: ТАСС
Мэр Киева Виталий Кличко, который не раз призывал жителей украинской столицы соблюдать карантин, сам нарушил соответствующие правила, сообщают СМИ.
Как передает УНИАН со ссылкой на соцсети, «мэра заметили жители Воздвиженки». Кличко находился «в ресторане „Охота на овец“ в компании мужчины и двух девушек после 22.00».
При этом введенные на Украине из-за распространения коронавируса меры запрещают размещать за одним столиком более двух человек, само же заведение должно закрываться в 22.00.
В июне президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Некоторые страны Европы частично открыли границы Некоторые страны Европы частично открыли границы Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома
В мире , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , УНИАН , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Ефремова отпустили на свободу
Ефремова отпустили на свободу
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
04:14
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
В мире
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
На Украине готовы начать переговоры с Россией
03:09
На Украине готовы начать переговоры с Россией
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение