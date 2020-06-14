Сестра Ким Чен Ына захотела войны 

Влиятельная сестра лидера КНДР назвала Южную Корею врагом и пригрозила ей военными действиями. Она отметила, что «сейчас самое время прекратить отношения с властями Южной Кореи» и пообещала предпринять следующий шаг.

«Пользуясь властью, данной мне верховным лидером, нашей партией и государством, я отдала приказ департаменту, отвечающему за сношения с врагом, решительно предпринять следующий шаг», — заявила Ким Ё Чжон.

При этом она не пояснила, какой именно шаг будет предпринят, сообщает Reuters

Пхеньян разозлили пропагандистские акции, которые устраивали перебежчики с Севера. В конце мая эмигранты и диссиденты отправили через пограничную линию воздушные шары с листовками. В небе над Северной Кореей появились сотни тысяч листовок с критикой Пхеньяна. Заодно в шары клали доллары и карты памяти.

Сеул официально отрекся от этих акций, заявив, что они организованы не государством, а частными лицами. Администрация президента Южной Кореи даже обратилась в суд, подав иски против инициаторов пропагандистских кампаний

Однако Северная Корея уже выключила военную линию связи с Сеулом и спецлинию для высшего руководства двух стран. Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, а враждебные действия Сеула привели отношения к «конечной точке».

В воскресенье состоялось заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи, на котором присутствовали руководители служб безопасности и дипломатии. Они решили «изучить текущую ситуацию».

Минюст и минобороны Южной Кореи выступили с заявлением. «Юг и Север должны стараться соблюдать все достигнутые межкорейские договоренности», — говорится в документе.

В 2018 году лидеры двух стран подписали декларацию о грядущей «полной денуклеаризации Корейского полуострова» и прекращении враждебных действий».

Аналитики считают, что Северная Корея может использовать проблему листовок, чтобы усилить давление на Южную Корею в условиях затянувшихся переговоров по денуклеаризации.

Ким Ё Чжон является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Она считается вторым человеком в руководстве КНДР, ближайшим соратником её брата. Сейчас Ким Ё Чжон отвечает за отношения с Южной Кореей.