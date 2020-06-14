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Сестра Ким Чен Ына захотела войны 

Майк Габриелян 26 минут назад
Сестра Ким Чен Ына захотела войны
Фото: Reuters
Влиятельная сестра лидера КНДР назвала Южную Корею врагом и пригрозила ей военными действиями. Она отметила, что «сейчас самое время прекратить отношения с властями Южной Кореи» и пообещала предпринять следующий шаг.
«Пользуясь властью, данной мне верховным лидером, нашей партией и государством, я отдала приказ департаменту, отвечающему за сношения с врагом, решительно предпринять следующий шаг», — заявила Ким Ё Чжон.
При этом она не пояснила, какой именно шаг будет предпринят, сообщает Reuters.
Пхеньян разозлили пропагандистские акции, которые устраивали перебежчики с Севера. В конце мая эмигранты и диссиденты отправили через пограничную линию воздушные шары с листовками. В небе над Северной Кореей появились сотни тысяч листовок с критикой Пхеньяна. Заодно в шары клали доллары и карты памяти.
Сеул официально отрекся от этих акций, заявив, что они организованы не государством, а частными лицами. Администрация президента Южной Кореи даже обратилась в суд, подав иски против инициаторов пропагандистских кампаний
Однако Северная Корея уже выключила военную линию связи с Сеулом и спецлинию для высшего руководства двух стран. Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, а враждебные действия Сеула привели отношения к «конечной точке».
В воскресенье состоялось заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи, на котором присутствовали руководители служб безопасности и дипломатии. Они решили «изучить текущую ситуацию».
Минюст и минобороны Южной Кореи выступили с заявлением. «Юг и Север должны стараться соблюдать все достигнутые межкорейские договоренности», — говорится в документе.
В 2018 году лидеры двух стран подписали декларацию о грядущей «полной денуклеаризации Корейского полуострова» и прекращении враждебных действий».
Аналитики считают, что Северная Корея может использовать проблему листовок, чтобы усилить давление на Южную Корею в условиях затянувшихся переговоров по денуклеаризации.
Ким Ё Чжон является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Она считается вторым человеком в руководстве КНДР, ближайшим соратником её брата. Сейчас Ким Ё Чжон отвечает за отношения с Южной Кореей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Северная Корея отвергла призыв Сеула возобновить переговоры о денуклеаризации.
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В мире , Министерство обороны , Минюст РФ , Reuters , КНДР , Пхеньян
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