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В США решили прекратить платить безработным 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
В США решили прекратить платить безработным
Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Окружение президента США Дональда Трампа готовится прекратить выплаты безработным, назначенные на фоне эпидемии коронавируса и падения экономики. Об этом заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, пишет Financial Times.
По его словам, в администрации решили отказаться от пособий уже с августа, поскольку экономика восстанавливается, и к тому моменту появится достаточно рабочих мест.
Кадлоу не исключил, что будет выплачен какой-то бонус при возвращении на работу, но он окажется меньше, чем текущие пособия, размер которых составляет 600 долларов в неделю.
Пакет мер, принятый для поддержки экономики в марте, предусматривал такие выплаты раз в неделю, причем Конгресс, контролируемый демократами, стремился продлить их срок до конца года. Однако Сенат отказался рассмотреть соответствующий законопроект.
В настоящее время, по данным министерства труда США, в стране без работы остается 21 миллион человек. В мае восстановились 2,5 миллиона рабочих мест, а общий уровень безработицы снизился до 13,3 процента. Однако, как указал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Кэплан, безработица среди чернокожего населения США в мае снизилась только до 16,8 процента.
Между тем авторы исследования Bloomberg Economics пришли к выводу, что нынешние высокие значения показателя могут сохраниться надолго. Чтобы справиться с проблемой, властям придется разработать более гибкий подход к поддержке экономики.
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Комментарии 1
В мире , Вторая волна , Ларри Кадлоу , Дональд Трамп , Financial Times , Bloomberg , США
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