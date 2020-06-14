«Огонь, мор и страна воюющая с собой: президентство Трампа кончилось» — статья в британской The Guardian. О событиях в Штатах. Автор — бывший министр труда США Роберт Райх . Эксперты, социальные медиа и СМИ формируют отношение мира к происходящему. Как они рисуют нынешние события в Штатах?

«Пандемия не слабеет, — пишет Райх, — экономика в упадке, города в хаосе… А наш предполагаемый лидер все чирикает («твит» по-английски «чирикать»). …Трамп больше не президент США. Не ответив конструктивно ни на один кризис, терзающий Америку, Трамп отрекся от своего поста. Он не управляет. Он играет в гольф, смотрит телевизор и чирикает».

О чем писал министр? 26 мая, после смерти в Миннеаполисе при задержании полицией чернокожего Джорджа Флойда, в Штатах начались протесты против расизма. Под шумок воры стали грабить магазины; полиция не вмешивалась, а блогеры снимали вынос кроссовок Nike и платков Hermes, и постили. А зрители путали воров и протестующих. Множество людей от консерваторов до либералов всех толков вступили в жаркие споры, полные страхов, надежд и взаимной агрессии.

Для меня это личный вызов. Я выступал в Университете Хьюберта Хэмфри в Миннеаполисе. Я люблю его. И вот беда пришла туда, где гордятся сенатором и вице-президентом Хэмфри, посвятившим жизнь борьбе с расизмом. Но часто ни законы, ни политкорректность не решают глубокие конфликты. Итог — трагедии. Как сейчас.

Но почему Райх пишет, что Трамп «отрекся от поста»? Потому что «назвал протестующих „головорезами“ и грозил стрелять в них: „Когда начинается грабеж, начинается стрельба“. Потом стращал „злыми собаками и зловещим оружием“, ожидающими протестующих у Белого дома», но ничего не делал для решения кризиса. Вывод: «Трамп не руководит правительством… У него ничего не выходит… Если гольф и чириканье это почти все, что делает президент страны, охваченной кризисом, он не президент».

Но Трамп не только писал твиты. Он произнес речь. О том, что «все американцы чувствуют справедливое омерзение и возмущение жестокой смертью Джорджа Флойда» и «справедливость восторжествует». Но «мы не можем допустить, чтобы праведные возгласы мирного протеста заглушила ярость толпы. Главные жертвы беспорядков — мирные граждане беднейших общин, и как президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, защищая вас. Я ваш президент закона и порядка и союзник мирных демонстрантов».

Неплохо сказано. Для тех, кто не в Штатах. Но там, где бушует протест, звучит иначе. Не зря через день, среди флагов США в мэрии Филадельфии, ему ответил возможный соперник на выборах Джо Байден (его цитирует The New York Times): «Дональд Трамп превратил страну в поле битвы… Неужели это то, что мы хотим передать нашим детям и внукам? Страх, гнев, указующий перст, а не стремление к счастью? Некомпетентность и тревога, эгоцентризм, эгоизм?».

Политики выступали в офисах и в газетах, а бои идут в жизнях тысяч людей. Они видели сцены ярости и примирений. В том числе выходцы из России

Юная Ева писала из Штатов отцу — известному галеристу Марату Гельману (публикую фрагменты с его разрешения): «Протестующие составляют несколько группировок с разными целями. Огромное большинство не агрессивны, а жестокость, в основном, разжигают белые агитаторы, анархисты и даже полиция. Хотя смерть Флойда начала протесты, протестуют люди против полицейской жестокости к черным вообще. У американцев есть конституционное право выходить на мирные митинги. Полицейским нелегально использовать жестокие тактики против протестующих, даже если есть страх что протесты станут жестокими».

Кстати, «начальник полиции Нью-Йорка Теренс Монахан вышел к активистам и преклонил колено в знак солидарности с чернокожими, держась за руки», — пишет в Фейсбуке Карина Орлова из Вашингтона, — а «российская общественность по обе стороны океана топает ногами о необходимости… подавить протесты любыми методами. А когда убили Флойда, где вы были?

Почему кричите только сейчас? Витрины жалко больше, чем человека?..»

Ксении Собчак больно за магазин Hermes. Она пишет в Инстаграме: «То, что происходит сейчас в Америке — лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех. Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно „въе…“, давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл , Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости».

Юлия Латынина сообщала в «Новой газете»: «…Изумляет то, что происходящее… политкорректно называется «протестами против расизма и насилия в связи со смертью Джорджа Флойда». Какие ж, батенька, протесты? Это погромы и грабежи. Грабят, как в России пьяная матросня в 1917-м… И с теми же самыми объяснениями».

Российские оппозиционеры болезненно самоопределялись и расходились в оценках. Кто-то находит у себя белые корни, уходящие глубоко в почву Дальнего Юга; кто-то ощущает родство с невольниками, осуждая расизм.

Часть русскоязычных американцев видят: активисты и погромщики — разные люди. А часть ставит между ними знак равенства.

А бывший глава МВД России Анатолий Куликов в эфире НСН обнаружил корень проблем в том, что зажрались: «власти оказались не готовы к правильной реакции»… им бы выработать «методику действий» но… «там, где люди ведут сытый образ жизни, на такие вещи не обращают внимание». Значит ли это, что если бы в Штатах голодали, то лучше бы справлялись с протестом? И о какой «методике действий» и «правильной реакции» речь?

Прежде в дни протестов от российской власти звучало: хотите как в Париже? Теперь желтые жилеты курят в сторонке. Будет ли вопрос: хотите как в Штатах? Чтобы все искали ответ «в ужасе и страхе», как премьер Канады Джастин Трюдо . Россия теряет мифическое первенство среди «бунтов бессмысленных и беспощадных». А гипотеза Маргариты Симоньян о «гражданской войне в течение нескольких лет» звучит преданием.

О событиях написали самые разные СМИ. Вот фрагмент статьи в Spectator: «Американское восстание Антифа»: «крайне левые довели до совершенства искусство бунта. За несколько часов после попадания видео с убийством Флойда в Сеть, воинствующие антифашистские ячейки прибыли в Миннесоту на помощь чернокожим бунтарям. Крайнее анархо-коммунистическое движение превратило бунт в искусство. <…> Боевики, восстающие по всей стране, хотят революции… Антифа и Black Lives Matter ускоряют распад общества». И — финал: «Америка храбра и прекрасна. Она вовсе не непобедима».

Первое — верно. Второе — сомнительно. В ХХ веке Штаты пережили ряд кризисов: войны; депрессия; классовые битвы 1920-30-х; бунты и усмирения времен борьбы за гражданские права; гонка с СССР; убийство Мартина Лютера Кинга в 1968-м и пожар в Вашингтоне. С тех пор столкновения были тише вплоть до бунта в Лос-Анджелесе в 1992 году, когда ущерб составил 1 млрд долларов и 63 человека погибли.

Но на все угрозы Америка находила ответ. И нет причин сомневаться: найдет и теперь.

В статье упомянуто Black Lives Matter. Что это? Преподаватель Российского экономического университета, кандидат философских наук Михаил Немцев сообщает в Фейсбуке, что лозунг Black Lives Matter возник после того, как во Флориде в 2012 году был убит черный подросток Тревор Мартин . Убийцу оправдали. Черное меньшинство восприняло это как очередной знак безразличия к насилию в отношении цветных. Для многих белых подчиненность черных и насилие против них еще недавно были нормой. Искренне отрицая расизм, они часто ведут себя как расисты, не замечая этого. Это — «структурный расизм». Очень рельефно он виден в отношениях черных и полиции. Ведь именно в лице полицейского граждане имеют дело с насилием властей. И в отношении черных оно избыточно. Отсюда лозунг Black Lives Matter — «Жизни черных важны».

Но есть и другой: All Lives Matter — «Все жизни важны». В американском контексте он означает: проблемы структурного расизма нет, как и проблемы избыточного насилия против черных. Полиция их убивает? Так она всяких убивает. А черная среда порождает основную массу преступников (поэтому их убивают чаще) Этот лозунг отрицает наличие проблемы. Поэтому All Lives Matter в контексте политической борьбы в США — расистский лозунг».

В США есть опыт применения войск против протестов. В 1992 году Лос-Анджелес заняли 13 500 солдат. Но сейчас протесты идут во всех штатах. Солдаты едва ли их загасят. Применение армии может вызвать непредсказуемые реакции.

Против него в Times Standard выступает и генерал Джеймс Мэттис — бывший глава Пентагона с 2017 по 2019-й: «В протестах участвуют десятки тысяч совестливых людей, требующих, чтобы мы были верны нашим ценностям. Я и вообразить не мог, что войскам могут приказать нарушать конституционные права сограждан… Дональд Трамп — первый президент в моей жизни, не объединяющий, а раскалывающий нацию. Мы видим итоги трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него… Принять новый курс, вернуться к фундаментальным идеалам, стать страной, которой восхищаются…»

Жаль нельзя привести больше свидетельств и напуганных протестами, и сочувствующих. Но их слишком много. Подведу итог: многие политики в Штатах смотрят дальше иных комментаторов. И видят: на подходе «новый мир». Эппл , Амазон, Гугл Майкрософт , Спейс-Х с ракетами, дистанционными сервисами, искусственным интеллектом и умным городом уже в Америке. Бунты безразличны цифровому будущему. Оно будет. Вдруг вернувшаяся «реальность ХХ века» сгинет. Бренды нашьют платков и кроссовок. Реклама споет: «А у нас украли больше всех! Do it!»

Инвесторы в высокие технологии и устойчивое развитие не играют за «ультралевых» и нищих. Их партнеры часть среднего класса, занятая в хайтеке, и интеллектуалы. Им не надо ни осуждать шутинг и лутинг, ни одобрять их. Это пройдет.

В 1968 году центр Вашингтона потушили. И сейчас потушат, где дымит. Одолеют и эпидемию.

Мэры и губернаторы помнят как «обделался» глава Калифорнии республиканец Пит Уилсон в 1992 году. Но пока мало что могут сделать со стихией. На ее спаде в нужный момент можно будет сыграть в мобилизацию протестного актива. Но кому это лучше удастся?

В чем нет сомнений: распределять ресурсы посткоронавирусного мира будут те же, кто движется быстрее. Амазон, Гугл, Майкрософт, Эппл, Кремниевая долина и окрестности. Это — не реклама. Это реальность.