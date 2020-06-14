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Эпидемия коронавируса обрадовала черепах в Африке 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Эпидемия коронавируса обрадовала черепах в Африке
Фото: Luis Galdamez / Reuters
Из-за эпидемии коронавируса в этом году в Морском заповеднике мангровых лесов на западном побережье Конго вылупилось неожиданно много редких оливковых черепах, а обрадовавшиеся отсутствию человека головастые морские черепахи приплыли к в Розовому озеру в Сенегале впервые за много лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканскую радиокомпанию SABC.
Увеличению рождаемости оливковых черепах способствовало закрытие пляжей в марте и введение ограничений на передвижение в Конго. Из-за того, что закопанные в песок черепашьи кладки остались целы, выжило 83 тысячи детенышей.
Головастые морские черепахи (логгерхед) первый раз с 1996 года появились в районе Розового озера, известного своей водой алого цвета. Президент местного океанариума Юсеф Эль Али отметил, что из-за пандемии эти особи наконец получили возможность выйти на берег исторической родины и отложить там яйца.
Оливковаые и головастые морские черепахи считаются уязвимыми видами.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса воздух в мире очистился, в том числе в наиболее загрязненных городах планеты. До этого в каналах Венеции вода стала прозрачной, м туда вернулись лебеди и дельфины.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Конго , Сенегал
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