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Гуаидо не признал назначение Национального избирательного совета 

РИА Новости 35 минут назад
Гуаидо не признал Национальный избирательный совет
Фото: РИА Новости
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо не признал назначение Национального избирательного совета (CNE), утвержденного Верховным судом страны.
"Наша позиция ясна с 2018 года, мы не участвуем в фарсе и не признаем нелегитимного избирательного совета", — заявил Гуаидо.
Ранее Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы (TSJ) назначила главой CNE судью Индиру Альфонсо и обновила состав организации. На посту руководителя CNE Альфонсо сменила Тибисай Лусену, которая занимала эту должность с 2006 года. Ранее занимавшая пост зампреда TSJ и главы избирательной палаты Альфонсо принесла присягу главы CNE сразу после оглашения постановления Верховного суда.
TSJ подчеркнул в постановлении, что процедура избрания и назначения руководства CNE прошла после отказа со стороны Национальной ассамблеи, где большинство мест занимают оппозиционные партии, представить своих кандидатов в состав избирательного совета, что названо в документе неконституционным и неуважительным шагом.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Тибисай Лусена , Хуан Гуаидо , Венесуэла
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