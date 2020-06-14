Гуаидо не признал Национальный избирательный совет

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо не признал назначение Национального избирательного совета (CNE), утвержденного Верховным судом страны.

"Наша позиция ясна с 2018 года, мы не участвуем в фарсе и не признаем нелегитимного избирательного совета", — заявил Гуаидо.

Ранее Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы (TSJ) назначила главой CNE судью Индиру Альфонсо и обновила состав организации. На посту руководителя CNE Альфонсо сменила Тибисай Лусену , которая занимала эту должность с 2006 года. Ранее занимавшая пост зампреда TSJ и главы избирательной палаты Альфонсо принесла присягу главы CNE сразу после оглашения постановления Верховного суда.

TSJ подчеркнул в постановлении, что процедура избрания и назначения руководства CNE прошла после отказа со стороны Национальной ассамблеи, где большинство мест занимают оппозиционные партии, представить своих кандидатов в состав избирательного совета, что названо в документе неконституционным и неуважительным шагом.