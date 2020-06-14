В Словакии отменили режим ЧС 

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Словакии , введенный в марте из-за распространения коронавируса в стране, отменяется с наступлением воскресенья. Об этом сообщает Словацкое радио. Решение об отмене режима несколько дней назад приняло правительство республики.

В Словакии в период действия режима чрезвычайной ситуации была значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления. Суды, в частности, выносили приговоры с максимальными сроками наказаний, которые предусмотрены соответствующими статьями национального УК.

Во время действия режима ЧС в республике были запрещены забастовки. С воскресенья словацкие трудящиеся и профсоюзы могут вновь пользоваться этим правом выражения экономических требований к работодателям и властям.

Словацкие власти, по данным радио, сохраняют повышенную бдительность в связи с угрозой второй волны пандемии коронавируса. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых в стране уже снято.

В Словакии общее число инфицированных коронавирусом с начала марта достигло 1 545. От осложнений заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли 28 человек, вылечились 1 410 пациентов. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в республике, население которой составляет около 5,4 млн граждан, 6 марта. Анализы на вирус к настоящему моменту взяты у 196 224 словаков.