Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили, что в гибели афроамериканцев в Атланте и Миннеаполисе есть различия 

ТАСС и ещё 52 18 минут назад
В США объяснили разницу убийств в Миннеаполисе и Атланте
Фото: Reuters
Министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон считает, что есть существенные различия между двумя резонансными случаями смерти афроамериканцев после задержания, произошедшими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия). Об этом он заявил в воскресенье в интервью журналистам телеканала Fox News.
Карсона, который является сейчас единственным темнокожим членом кабинета президента США Дональда Трампа, попросили прокомментировать произошедшее в Атланте. В этом городе 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил афроамериканца Рейшарда Брукса. Он оказал сопротивление при аресте, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против полицейских. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.
"Думаю, в этой ситуации все не так ясно, как с жестоким убийством, совершенным в Миннесоте", — сказал министр. По его мнению, требуется, чтобы в произошедшем в Атланте разобрались специалисты, которые "знают, что нужно делать в таких обстоятельствах". Как отметил Карсон, сложно с уверенностью утверждать, понимал ли Ролф, что у Брукса в руках был электрошокер, а не огнестрельное оружие. "В данном случае обстоятельства не вполне ясны", — добавил Карсон.
В Миннеаполисе 25 мая после задержания умер афроамериканец Джордж Флойд, которого заподозрили в использовании фальшивых купюр. Полицейские надели на задержанного наручники и повалили его на дорогу. Страж порядка Дерек Шовин в течение почти девяти минут давил задержанному коленом на шею, игнорируя Флойда, который кричал, что не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города.
Всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили 26 мая. В последующие несколько дней Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем его бывшим коллегам инкриминируется пособничество в этом преступлении.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
ТАСС: последние новости
"Хватить шастать". СМИ уличили мэра Киева Виталия Кличко в нарушении карантина "Хватить шастать". СМИ уличили мэра Киева Виталия Кличко в нарушении карантина В Киеве рассказали о "наступательной дипломатии" для урегулирования в Донбассе В Киеве рассказали о "наступательной дипломатии" для урегулирования в Донбассе Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
Комментарии
В мире , Происшествия , Бен Карсон , Дональд Трамп , Fox News , Миннеаполис , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Ефремова отпустили на свободу
Ефремова отпустили на свободу
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Видео
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
04:14
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
В мире
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение