В Пекине вводят режим «военного времени» 

Власти Пекина объявили режим военного времени в районе Фэнтай из-за вспышки коронавируса. Она произошла на местном рынке «Синьфади» (Xinfadi). Жесткий комендантский режим введен в 11 жилых комплексах, расположенных близ рынка. Об этом сообщает издание Sina.

Проживающие там не имеют права покидать дома. Городское правительство также заявило, что оно отказалось от планов по открытию школ и детсадов. Эпидемиологи обходят дома жителей и интересуются, посещали ли они рынок.

Об эпидемии на рынке стало известно сегодня. Анализы 45 из 517 посетителей дали положительные результаты на коронавирус. При этом у всех не было симптомов. Вирус обнаружили на разделочной доске для импортного лосося. Рынок немедленно закрыли, началась дезинфекция. Все крупные супермаркеты Пекина немедленно убрали лосося из продажи, сообщает газета Beijing Youth Daily.

Известно, что зараженная рыба поступила с рынка морепродуктов Цзиншэнь. До этого там нашли очаг распространения COVID-19.

Власти Пекина опасаются второй волны пандемии.

Ранее чиновники запретили торговлю говядиной и бараниной на рынке Xinfadi, а также закрыли другие оптовые рынки.

Власти заявили, что более 10 000 человек, работающих на рынке, пройдут тесты на наличие коронавируса.