В НАТО по частям: Украину сравнили с Югославией

Сбылась давняя мечта Порошенко — Украину хоть и не приняли в НАТО , но уже повысили до уровня партнерства расширенных возможностей альянса. В Киеве ликуют: теперь им открыты все двери в Европу, правда, в самом Евросоюзе , куда украинцы ломятся уже шесть лет, так не считают. Надеть натовский камуфляж, это ещё не значит стать своим в доску для стран-членов альянса.

Финляндия, Австралия, Грузия и Да и сам этот статус достаточно символический. Обладающая им страна, а на сегодняшний момент это Швеция Иордания , теперь и Украина, могут участвовать в «закрытых» учениях НАТО, получать доступ к более углубленному и быстрому обмену разведданными между альянсом и особыми партнерами. Предусматриваются регулярные политические консультации по вопросам безопасности, более тесное сотрудничество во время кризисов.

Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) Североатлантический альянс запустил в 2014 году с целью усиления оперативной совместимости армий стран-участниц ЕОР с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие таких государств в миссиях и операциях альянса. Так что Украине ещё предстоит доказать свою принадлежность к расширенным возможностям и, соответственно, вложить в это деньги. Впрочем, ещё в конце мая украинский президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2020 год, что и поспособствовало получения статуса расширенных возможностей.

Новый статус Украины в НАТО не предполагает размещение на территории страны военных баз альянса, необходимо лишь подогнать свои расположения воинских частей под натовские стандарты, а потом гордо переименовать их в «базы». По примеру той же Грузии, где сейчас озаботились переустройством своих военных баз по единому стандарту, как в США и других странах альянса. И, как считает министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, они должны выглядеть точно также как военные базы в Соединенных Штатах. Чтобы сразу было видно, что это не какая-то овощная база, а настоящая военная.

Грузия уже ремонтировала казармы своей армии несколько лет назад, но, видимо, что-то не так покрасили и теперь вынуждены вновь подгонять их под стандарты НАТО. Так же, по словам Гарибашвили, «уже начата работа над вопросом производства» собственных гранатометов, гранат и ракет, отвечающих стандартам НАТО. Надо полагать, что выращивать гранаты и производить боевые гранаты, это две большие разницы. Сам глава грузинского Минобороны заявляет: «Это текущий процесс, это достаточно сложный проект, он будет долгосрочным». Теперь на нечто подобное нужно настраиваться и Украине — перекрашивать и перестраивать, чтобы сразу было видно, что это не какая-то «вiйськова частина», а настоящая army part — военная база как в США.

— Украина давно стремится присосаться к НАТО, как рыба-прилипала к хищной акуле, — говорит политолог Александр Зимовский . — Украинский парламент даже принял законопроект, согласно которому вступление в НАТО является для страны приоритетом во внешней политике. Судьбоносным решением украинские парламентарии внесли изменения в законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины». И если лозунг: «Украина — це Европа», появился еще до известных событий на киевском майдане, то последующий посыл: «Украина — це НАТО», тоже не заставил себя долго ждать. Уже в декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины, что подразумевало ее вхождение в любой военный союз, где между строк совершенно четко читалось о готовности сотрудничества именно с Североатлантическим альянсом. Не скрывал этого тогда и новоявленный президент Петр Порошенко , который сразу заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. В подтверждении своих слов Порошенко пообещал провести в стране референдум, результаты которого гарантированно должны подтвердить готовность всего украинского народа поклясться в верности альянсу.

Впрочем, «старшие господа» из альянса сразу заявили, что Украина не скоро сможет стать членом НАТО, и этот срок «задержки» эксперты оценили как минимум в 20 лет. Обломился Киев в своё время и с ПДЧ (План действий по членству в НАТО — «СП»), программой по принятию новых членов в альянс, которая предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству и соблюдением стандартов НАТО. Против предоставления Украине ПДЧ выступили тогда Германия и Франция. Нынешний статус ЕОР тоже дался Украине с трудом — его предоставление было возможно лишь при наличии консенсуса всех 29 государств альянса. Насколько известно, активно выступает против любого сближения Украины и НАТО Венгрия. Неоднозначна и позиция Польши, с которой сейчас активно заигрывает украинский президент Владимир Зеленский.

Что же в итоге получит сейчас Украина, с предоставлением статуса партнера расширенных возможностей помимо «вывески» о такой принадлежности к НАТО? Это ещё и определенные обязательства, которые связаны не только с подгонкой своих вооруженных сил под стандарты альянса, но и приносить конкретную помощь, в первую очередь США, которые и «продавили» для Киева статус ЕОР. К примеру, Иордания важна НАТО в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, Австралия передает НАТО разведданные по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в первую очередь по Китаю. Надо полагать, что Украине, с учетом близости, уготована роль «смотрящей» за Россией, чем она занималась и прежде. Обязательным условием является участие страны-партнера в миссиях НАТО. Украина уже посылала своих военных в количестве 21 человека в Афганистан для участия в операции «Решительная поддержка» (Грузия направила туда 871 солдата), сейчас Киев намерен направить 20 своих военнослужащих в Ирак.

На Украине рассчитывают, что статус ЕОР в итоге станет важной ступенькой в приближении к полноценному членству в НАТО. Однако, пока это не сбыточные надежды, всего лишь красивый жест со стороны США. Российские эксперты весьма иронично отнеслись к подобному «повышению ранга» для Украины, назвав любые надежды Киева на помощь альянса «абсолютно пустыми». Подчеркивая при этом, что и урегулирование в Донбассе не зависит от позиции НАТО. Понятно, что в самом Киеве факт получения статуса партнера расширенных возможностей расценивают как «важный шаг» для будущего вступления в Североатлантический альянс.

— Юридически для вступления Украины в НАТО, либо получение какого-то статуса, особых препятствий нет, — говорит Александр Зимовский. — Осталось, как в анекдоте, уговорить Ротшильда. Де факто, Украина участвует в натовских манёврах, на её территории постоянно присутствуют войска НАТО в самых различных конфигурациях. Но украинская верхушка в Киеве бредит действительным членством в альянсе. Разумеется, НАТО в нынешней ипостаси имеет чётко выраженную антироссийскую направленность. Поэтому для членства в НАТО никаких особых условий не нужно — насаждай в стране русофобию, раздувай истерию, кричи: «Русские идут», тряси, в общем, жупелом — и тебя сразу примут. Украина по этим критериям — первый кандидат на вступление, это очевидно.

Но есть нюанс. В нынешней геополитической ситуации Украина (учитывая её кипучую воинственность) сможет войти в НАТО лишь как бывшая Югославия — по частям. А какого размера будут эти части, и сколько их останется от Украины на момент, когда её сделают членом — ответ на этот вопрос находится не в Брюсселе.