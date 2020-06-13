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В Китае опубликовали результаты испытаний вакцины от COVID-19 

Свободная пресса и ещё 11 44 минуты назад
Раскрыты результаты испытаний вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
В Китае опубликовали результаты испытаний вакцина от коронавируса COVID-19 на животных.
Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», в ходе испытаний было установлено, что китайская вакцина продемонстрировала стойкую защиту против вируса SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание.
Особенность этой инактивированный вакцины заключается в том, что ней используются убитые микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания.
Исследователи также рассказали, что у привитых вакциной мышей, крыс, морских свинок, кроликов и нечеловекообразных приматов, включая макак-крабоедов и макак-резусов в крови образовались нейтрализующие антитела, которые способны защитить клетки организма от патогенов или инфекционных частиц, уничтожая их биологическое действие.
При этом подчёркивается, что иммунизация двумя дозами вакцины по два микрограмма обеспечила стойкую защиту от COVID-19 при проведении интратрахеальной провокационной пробы у макак-резусов. В ходе эксперимента не было отмечено антителозависимого усиления инфекции.
Кроме того, вакцина отличается высокой продуктивностью и генетической стабильностью при производстве, что делает ее пригодной для проведения дальнейших клинических исследований.
Ранее сообщалось, что Сунь Цзянь — начальник отдела по науке и технологиям посольства КНР в РФ — заявил, что эксперты научно-технической индустрии Китая и России делятся информацией о COVID-19.
По его словам, страны отправили группы специалистов на помощь друг другу, а также координируют работу по изучению и разработке реагентов и вакцин.
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В мире , Китай
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