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Режим удаленной работы ООН продлен до конца июля 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Режим удаленной работы ООН продлен
Фото: РИА Новости
Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать в дистанционном режиме как минимум до конца июля. Об этом говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерриша, разостланном дипломатическим миссиям при организации. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.
"Я принял решение продлить действующий режим удаленной работы до конца июля 2020 года", — написал он.
ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры лишь ключевым персоналом секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генассамблеи и ЭКОСОС уже почти три месяца проходят по видеосвязи.
Ранее в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что в целом по всему миру COVID-19 заболели 953 сотрудника организации.
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В мире , Антониу Гутерриш , Стефан Дюжаррик , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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