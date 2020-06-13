Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конгрессе США призвали ужесточить санкции против российского бизнесмена 

Газета.Ru и ещё 5 24 минуты назад
США готовятся ужесточить антироссийские санкции
Фото: ТАСС
В конгресс США поступила резолюция, в которой призывается ужесточить санкционные меры против российского бизнесмена Евгения Пригожина из-за того, что он якобы продолжает вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Документ подал глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель.
В тексте резолюции прописываются санкции не только в отношении бизнесмена, но и против его дочерних структур.
"За продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров", — указывается на официальном сайте комитета причина введения санкций.
При этом Энгель призывает ЕС и союзников подумать о введении аналогичных мер против Евгения Пригожина.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Газета.Ru: последние новости
Контрразведка Чехии закрыла дело о "яде из России" Контрразведка Чехии закрыла дело о "яде из России" Зеленский оценил участие Украины в партнерстве расширенных возможностей НАТО Зеленский оценил участие Украины в партнерстве расширенных возможностей НАТО Абхазия продлила запрет на въезд из России Абхазия продлила запрет на въезд из России
В мире , Ближний Восток , Европа , Конфликты , США , Санкции , Громкие уголовные дела , Санкции США , Евгений Пригожин , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Ширвиндт: «Ногами бил машины». Ефремов был буен во хмелю
Ширвиндт: «Ногами бил машины». Ефремов был буен во хмелю
Маньяка-сантехника задержали в Подмосковье
Маньяка-сантехника задержали в Подмосковье
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение