США готовятся ужесточить антироссийские санкции

В конгресс США поступила резолюция, в которой призывается ужесточить санкционные меры против российского бизнесмена Евгения Пригожина из-за того, что он якобы продолжает вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Документ подал глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель.

В тексте резолюции прописываются санкции не только в отношении бизнесмена, но и против его дочерних структур.

"За продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров", — указывается на официальном сайте комитета причина введения санкций.