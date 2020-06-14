Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом 

Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры. Об этом говорится в исследовании американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

При этом риск заразиться вирусом, подцепив его с поверхности или на свежем воздухе, в исследовании оценивается как очень низкий.

Также сотрудники центра пришли к выводу, что для заражения необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц. Ученые проанализировали, что при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда переносчик кашляет или чихает — 200 миллионов частиц. При этом в плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным на протяжении нескольких часов.

В связи с этим специалисты пришли к выводу, что наиболее высок риск заразиться на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других закрытых помещениях с большими скоплениями людей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.