Минские договоренности назвали «никчемными»

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Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

"Я абсолютно поддерживаю выводы <…> относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности", — сказал Резников.

По его словам, срок действия соглашений закончился в конце 2015 года и Украина теоретически в любой момент могла бы выйти из них.

Однако, отметил он, Киев готов использовать Минск как переговорную площадку.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране.

Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Ключевым документом, регламентирующим шаги по деэскалации, являются Минские соглашения. Однако Киев отказывается выполнять их условия под разными предлогами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу, а также из минских договоренностей. Кроме того, он настаивал на необходимости пересмотреть условия соглашений.