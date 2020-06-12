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Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными 

РИА Новости и ещё 1 16 минут назад
Минские договоренности назвали «никчемными»
Фото: Reuters
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.
"Я абсолютно поддерживаю выводы <…> относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности", — сказал Резников.
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По его словам, срок действия соглашений закончился в конце 2015 года и Украина теоретически в любой момент могла бы выйти из них.
Однако, отметил он, Киев готов использовать Минск как переговорную площадку.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране.
Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Ключевым документом, регламентирующим шаги по деэскалации, являются Минские соглашения. Однако Киев отказывается выполнять их условия под разными предлогами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу, а также из минских договоренностей. Кроме того, он настаивал на необходимости пересмотреть условия соглашений.
На "нормандском саммите" в Париже Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Владимир Путин в ответ на это напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он отмечал, что переписывать их нельзя, так как все пункты увязаны и можно потерять все.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Алексей Резников
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