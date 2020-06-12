Разъединенные Штаты: Америке предрекли крах

США распадутся, как распался в свое время СССР, считает французский журналист Николя Бавре. По его мнению, президент Дональд Трамп проводит «самоубийственную» политику, раскалывая Штаты. Страна в результате оказалась на грани гражданской войны, а пандемия коронавируса вызвала обнищание населения США.

Участь Советского Союза, разваленного в начале девяностых, ожидает Соединенные Штаты Америки, которые оказались на грани гражданской войны. Такое мнение выразил в своей колонке обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре.

«Совершенно очевидно, что ярость раздирает США и довершает процесс утраты их лидерства», — пишет он.

По его мнению, президент США Дональд Трамп проводит «самоубийственную» политику, беря на вооружение лозунг «Сделаем Америку великой снова». Хотя вместо этого, полагает Бавре, хозяину Белого дома стоило бы присмотреться к лозунгу «Сделаем Америку снова единой».

Структурный кризис, которые сейчас переживают США, является наиболее острым за последние десятилетия, говорится в статье. Серьезнейший удар по экономике Америки наносит пандемия коронавируса — ВВП США падает на 6,5% к концу года, полагает Бавре.

Социальная база любого стабильного государства — средний класс — в США стремительно беднеет. К этому добавляется рецессия и взрыв безработицы — работу потеряли, по словам Бавре, до 45 млн американцев за три месяца. «Распад нации» провоцирует и реакция Трампа на массовые протесты и беспорядки, охватившие страну после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного полицией.

Трамп «популистски» обещал подавить восстание и расправиться с «бунтовщиками, отмечает французский журналист, и сейчас страну держат вместе „только страх и ненависть“. Кроме того, Америку развращают „демагоги“, а национальное самосознание американцев слабеет из-за „чересчур развитого индивидуализма“.

Бавре полагает, что Трамп вполне может выиграть грядущие этой осенью выборы президента США — слишком уж неубедителен его основной оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден . Однако победа Трампа „оставит Штаты в руинах“.

2 июня председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков объявил о „вступлении США во время сумятицы“. В своем Twitter российский сенатор также заявил, что Америка „начала сыпаться“.

»Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь Европе, союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу», — написал Пушков.

2 июня президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что охватившие страну беспорядки — акты внутреннего терроризма. Глава государства рассказал, что протестующие захватили полицейский участок в Вашингтоне, подожгли церковь, а также испортили мемориалы Линкольна и Второй мировой войны. Кроме того, во время протестов были убиты несколько человек. Трамп уверен, что акты мирного протеста проявляются не так.

«Это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности», — считает президент США.

Он также заявил, что региональные и местные органы власти не смогли защитить американцев от «профессиональных анархистов», которые устраивают беспорядки.

Американский лидер добавил, что среди «бунтовщиков» есть поджигатели, мародеры и преступники.

«Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы Организаторам террора грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюрьмы», — заключил Трамп.

11 июня возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.

Бывший вице-президент «абсолютно убежден», что военные сопроводят Трампа из Белого дома, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. Трамп «попытается украсть эти выборы», заявил Байден.