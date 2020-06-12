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Лукашенко призвал перейти на «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 14 минут назад
Лукашенко нашел альтернативу нефти и газу
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива вместо того, чтобы выпрашивать нефть и газ.
По его словам, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами», передает «Интерфакс».
«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал белорусский лидер.
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В частности, Лукашенко похвалил местные власти за то, что мгновенно были построены заводы по производству пеллет — топливных гранул из торфа и древесных пород.
Кроме того, президент поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.
В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой. В начале июня Россия вновь нарастила поставки нефти в Белоруссию.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минэкономразвития , Интерфакс , Полоцк
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