Лукашенко нашел альтернативу нефти и газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива вместо того, чтобы выпрашивать нефть и газ.
По его словам, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами», передает «Интерфакс».
«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал белорусский лидер.
В частности, Лукашенко похвалил местные власти за то, что мгновенно были построены заводы по производству пеллет — топливных гранул из торфа и древесных пород.
Кроме того, президент поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.
В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой. В начале июня Россия вновь нарастила поставки нефти в Белоруссию.