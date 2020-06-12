Лукашенко нашел альтернативу нефти и газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива вместо того, чтобы выпрашивать нефть и газ.

По его словам, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами», передает «Интерфакс».

«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал белорусский лидер.

В частности, Лукашенко похвалил местные власти за то, что мгновенно были построены заводы по производству пеллет — топливных гранул из торфа и древесных пород.

Кроме того, президент поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.