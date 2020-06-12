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Украина частично отменит карантин для въезжающих в страну 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Украина частично отменит карантин для въезжающих
Фото: depositphotos.com
Въезжающие в Украину после 15 июня могут не проходить двухнедельный карантин, если они приехали из стран, где активное число заражений меньше 40 на 100 тысяч населения, пишет "Интерфакс".
Единственным условием для пересечение границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.
На Украине коронавирусом заразились почти 30 тысяч, погибли 870, выздоровели 13 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Украина , ВОЗ , Интерфакс
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