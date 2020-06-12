Украина частично отменит карантин для въезжающих

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Въезжающие в Украину после 15 июня могут не проходить двухнедельный карантин, если они приехали из стран, где активное число заражений меньше 40 на 100 тысяч населения, пишет "Интерфакс".

Единственным условием для пересечение границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.

На Украине коронавирусом заразились почти 30 тысяч, погибли 870, выздоровели 13 тысяч человек.