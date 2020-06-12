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Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото 

Вадим Дроздов 38 минут назад
В сети прошел массовый флешмоб под названием #ПоследнееНормальноеФото. Суть акции в том, чтобы собрать как можно больше фотографий из туристических мест, сделанных еще до пандемии коронавируса. Кадры просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Телеканал "Москва24" периодически рассказывает о фотографиях, которые присылают зрители. В этот раз появились фото из итальянской Пизы, Кипра и Рицы в Абхазии. Британская журналистка Робин Винтер попросила в твиттере прислать ей «последнюю нормальную фотографию», сделанную еще до коронавируса и последовавшего карантина. На это ее вдохновил материал «Би-би-си» с аналогичным предложением. В итоге во флешмобе с хэштегом #lastnormalphoto поучаствовали десятки тысяч людей со всего мира, в том числе Моника Левински и Патрик Стюарт.
В мире , Видео , Моника Левински , Патрик Стюарт , BBC News , Москва24
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