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Ким Чен Ын обратился к Путину с поздравлением в телеграмме 

Ирина Лебедева и ещё 12 10 минут назад
Ким Чен Ын обратился к Путину
Фото: Reuters
Ким Чен Ын прислал Владимиру Путину поздравительную телеграмму, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).
Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны, а всем жителям РФ — благосостояния и процветания.
«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу РФ от имени правительства и народа КНДР… Сегодня российский народ под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется», — сказал он.
Также Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает в перспективе еще более укреплять и развивать «драгоценную традицию корейско-российской дружбы», имеющую глубокие «исторические корни».
Как сообщал «Рамблер», недавно Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын после некоторого перерыва снова появился на публике.
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В мире , Азия , Политика , Чен Ким , Владимир Путин , РИА Новости
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