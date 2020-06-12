Ким Чен Ын обратился к Путину

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Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны, а всем жителям РФ — благосостояния и процветания.

«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу РФ от имени правительства и народа КНДР… Сегодня российский народ под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется», — сказал он.

Также Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает в перспективе еще более укреплять и развивать «драгоценную традицию корейско-российской дружбы», имеющую глубокие «исторические корни».