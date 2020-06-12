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Госдепартамент США связал турецкую интервенцию в Ливии с «российским присутствием» 

ТАСС и ещё 4 8 минут назад
США обвинили РФ в турецкой интервенции
Фото: Reuters
Госдепартамент США выступил в четверг с утверждением, будто причиной вмешательства Турции в ситуации в Ливии стало "российское присутствие" в этой стране.
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в ходе брифинга для журналистов заявил о будто бы присутствующих в Ливии военной техники, оружия и наемников из России, что "привело к значительной турецкой интервенции, которая идет сейчас", передает пресс-служба Госдепартамента.
"Мы рассматриваем продолжающееся вмешательство иностранных действующих лиц как вызов для интересов США и региональной стабильности в Восточном Средиземноморье, а также как трагедию для ливийского народа. Ливийцы хотят мира и прекращения иностранного вмешательства", — добавил Шенкер.
По его словам, США "продолжают призывать к деэскалации, прекращению огня и возвращению к политическим переговорам".
Власти РФ ранее неоднократно опровергали заявления о российском военном присутствии в Ливии. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в этой арабской стране, являются слухами. Замглавы МИД Михаил Богданов в опубликованном во вторник интервью египетской газете "Аль-Ахрам" сообщил, что высказывания о присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании "Вагнер" основываются на подтасованной информации.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.
19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Михаил Богданов , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , НАТО , Ливия , Турция
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