«Выделят $1,4 млрд»: Пентагон возьмется за сдерживание КНР

1,4 миллиарда долларов планирует потратить Вашингтон на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА Новости подробности проекта оборонного бюджета США , представленного комитетом сената по вооруженным силам.

Цель программы, как говорится в сопроводительной записке — "послать твердый сигнал Коммунистической партии Китая, что Америка глубоко привержена защите наших интересов в Индийском и Тихом океане". Ожидается, что с 1,4 миллиарда долларов в 2021-м году финансирование программы может вырасти до 5,5 миллиарда долларов в 2022-м.

На уровне комитета проект поддержали 25 сенаторов (двое были против) и теперь пришел черед обсуждения полным составом сената, а затем в палате представителей. После этого документ поступит на подпись президенту США.