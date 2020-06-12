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Пентагон выделит 1,4 млрд долларов на сдерживание Китая 

Российская Газета и ещё 1 10 минут назад
«Выделят $1,4 млрд»: Пентагон возьмется за сдерживание КНР
Фото: Reuters
1,4 миллиарда долларов планирует потратить Вашингтон на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА Новости подробности проекта оборонного бюджета США, представленного комитетом сената по вооруженным силам.
Цель программы, как говорится в сопроводительной записке — "послать твердый сигнал Коммунистической партии Китая, что Америка глубоко привержена защите наших интересов в Индийском и Тихом океане". Ожидается, что с 1,4 миллиарда долларов в 2021-м году финансирование программы может вырасти до 5,5 миллиарда долларов в 2022-м.
На уровне комитета проект поддержали 25 сенаторов (двое были против) и теперь пришел черед обсуждения полным составом сената, а затем в палате представителей. После этого документ поступит на подпись президенту США.
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В мире , Армия , Пентагон , РИА Новости , Китай , США
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