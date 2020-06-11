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Премьер Ирака сообщил, что на него готовилось покушение 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Премьер Ирака заявил о покушении
Фото: MAKadhimi/twitter.com
На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми готовилось покушение. Злоумышленники хотели напасть на политика во время его визита в город Мосул.
Премьер лично сообщил о готовящемся покушении. Данные об этом ему передали силовые структуры, которые удалось узнать об этом плане, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Мустафа аль-Каземи стал премьер-министром страны 9 апреля. Ранее он занимал должность главы разведки. Президент Ирака Бархам Салех лично утвердил его кандидатуру.
Экс-главу Национального разведывательного управления аль-Каземи обвиняли в причастности к ликвидации влиятельного генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, писал NEWS.ru.
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