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Украина призвала ЕС усилить санкции против России 

Вероника Полынина и ещё 5 16 минут назад
России пригрозили усилением санкций
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к европейским коллегам с просьбой усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) Кулеба указал на нежелание России обеспечивать выполнение договоренностей саммита «нормандской четверки», ограничение доступа представителей ОБСЕ и других международных организаций на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а также «продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов».
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По словам украинского министра, мировое сообщество должно усилить политическое, военное и экономическое давление на Москву и действовать более сплоченно.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал санкции бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся.
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В мире , Европа , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , Герхард Шредер , МИД , ЕС , ОБСЕ
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