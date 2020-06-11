России пригрозили усилением санкций

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В ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) Кулеба указал на нежелание России обеспечивать выполнение договоренностей саммита «нормандской четверки», ограничение доступа представителей ОБСЕ и других международных организаций на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а также «продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов».

По словам украинского министра, мировое сообщество должно усилить политическое, военное и экономическое давление на Москву и действовать более сплоченно.