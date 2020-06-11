России пригрозили усилением санкций

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к европейским коллегам с просьбой усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) Кулеба указал на нежелание России обеспечивать выполнение договоренностей саммита «нормандской четверки», ограничение доступа представителей ОБСЕ и других международных организаций на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а также «продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов».
По словам украинского министра, мировое сообщество должно усилить политическое, военное и экономическое давление на Москву и действовать более сплоченно.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал санкции бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся.