Бразилия вышла на второе место по числу жертв COVID–19

Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю. Об этом свидетельствуют обновленные в пятницу вечером данные на новом портале Минздрава.

Согласно последней сводке, число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в южноамериканской республике за сутки увеличилось на 909 до 41 828. За это же время выявлены 25 982 новых случая инфицирования, их общее количество выросло до 828 810. Выздоровели 365 063 пациента, из которых 19 468 — за последние сутки.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 167 900 инфицированных и 10 368 умерших.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (77 784 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 7 417 человек, третьим — северо-восточный штат Сеара (75 705 инфицированных и 4 788 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (43 872 заразившихся и 3 694 умерших) и Мараньян (57 605 инфицированных и 1 399 умерших), а также в штатах Амазонас (55 111 инфицированных и 2 429 умерших) и Пара (66 328 инфицированных и 4 132 умерших) на севере страны.

Ситуация со статистикой

С 3 июня Минздрав Бразилии перенес время публикации ежедневной статистики по коронавирусу на более позднее время после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня стал публиковать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Сторонником такого подхода является президент страны Жаир Болсонару, по мнению которого в ежедневную сводку необходимо включать сведения о зафиксированных в этот конкретный день случаях инфицирования и летальных исходах. При подтверждении коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.

7 июня Минздрав Бразилии дважды опубликовал статистику по коронавирусу на разных сайтах. В первом случае ведомство разместило на своем сайте ссылку на информацию, согласно которой число подтвержденных случаев инфицирования за сутки увеличилось на 12 581, количество смертей возросло на 1 382. Однако уже через час на официальном портале, где публикуются ежедневные сводки, появились другие цифры: общее число положительных результатов диагностики на коронавирус увеличилось на 18 912 до 691 758, а количество летальных исходов оказалась меньшим — 525.

Ситуация вызвала возмущение в бразильских СМИ и соцсетях, в понедельник Минздрав пояснил, что первая публикация содержала ошибочные данные, полученные из регионов, которые позже были исправлены.

Опасаясь подтасовок, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 18:00, в то время как сводку федерального Минздрава стали публиковать ближе к 22:00. Собственные подсчеты предложил вести и высший государственный орган в сфере аудита.