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Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены 

ТАСС и ещё 56 1 час назад
Зеленский переходит на особый режим
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за того, что у его жены Елены был диагностирован коронавирус. Об этом сказано в сообщении офиса главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия", — сказано в нем.
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
В офисе отметили, что состояние здоровья Зеленского "позволяет ему выполнять служебные обязанности", при этом тест на коронавирус у главы государства дал отрицательный результат.
"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", — сказано в сообщении. Президент страны ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры. При этом Зеленский ограничил круг физического общения, а также проводит совещания в онлайн-режиме, сообщили в офисе. "Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников", — уточняется в сообщении.
Исключение из этих правил будут касаться случаев чрезвычайный ситуаций, которые требуют "немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями".
Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила в пятницу, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. Супруга президента уточнила, что "чувствует себя хорошо" и находится на амбулаторном лечении, при этом она "изолирована от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности".
Украинские медики за сутки выявили 683 новых случая заражения коронавирусом, а днем ранее зафиксировали самый большой суточный показатель за все время — 689. Такие данные озвучил утром в пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За все время пандемии, по его словам, количество больных на Украине составило 29 753 человек, среди которых 13 464 человек выздоровели и 870 умерли.
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В мире , Украина , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Елена Зеленская , Владимир Зеленский , Максим Степанов
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