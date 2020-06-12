Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за того, что у его жены Елены был диагностирован коронавирус. Об этом сказано в сообщении офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия", — сказано в нем.

В офисе отметили, что состояние здоровья Зеленского "позволяет ему выполнять служебные обязанности", при этом тест на коронавирус у главы государства дал отрицательный результат.

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", — сказано в сообщении. Президент страны ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры. При этом Зеленский ограничил круг физического общения, а также проводит совещания в онлайн-режиме, сообщили в офисе. "Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников", — уточняется в сообщении.

Исключение из этих правил будут касаться случаев чрезвычайный ситуаций, которые требуют "немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями".

Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила в пятницу, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. Супруга президента уточнила, что "чувствует себя хорошо" и находится на амбулаторном лечении, при этом она "изолирована от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности".