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«Плевок в лицо Меркель»: Трамп мешает Германии в борьбе с РФ 

Мария Иванова 17 минут назад
Западные СМИ: «Это плевок в лицо Меркель»
Фото: Reuters
Автор Bloomberg Патрик Донахью заявил, что решение президента США Дональда Трампа сократить численность американских войск в Германии лишает Берлин возможности противостоять Москве.
Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что Трамп приказал сократить численность военных США в Германии на 9,5 тысячи человек. Сейчас в стране размещены 34,5 тысячи американских военных. Также Трамп якобы решил ограничить число единовременно находящихся в Германии военных с возможных 52-х до 25 тысяч человек.
По мнению Донахью, эти решения ставят Меркель под угрозу в тот момент, когда она столкнулась с растущим давлением и требованиями выступить против президента России Владимира Путина более жестко.
«Это плевок в лицо Меркель. Но это в наших интересах», — заявил бывший российский дипломат, эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.
Хотя официально решения Трампа пока не подтверждены, сообщения СМИ тревожно звучат для Берлина и воспринимаются как еще один признак охлаждения трансатлантических отношений и смещения приоритетов в Вашингтоне.
По мнению автора материала, Трамп в очередной раз доказал свою способность выбивать европейцев из колеи своей непредсказуемой политикой. Донахью напомнил, что после ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, Трамп закрыл границы, не предупредив европейских лидеров. В прошлом он выражал сомнения по поводу пункта о взаимной обороне НАТО, который считают основой безопасности альянса.
«Вывод 9500 американских военнослужащих усугубит токсичную геополитическую обстановку, в которой оказалась Меркель», — заявил Донахью.
Он отметил, что Трамп надеется организовать встречу с Путиным на саммите G7 осенью и оказать давление на Германию, заставив ее занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.
Автор напомнил, что Меркель недавно обвинила Россию в поддержке «марионеточных режимов» в Донбассе и атаке на западные демократии, включая Германию, с помощью гибридных ресурсов.
Отношения Меркель и Путина достигли «низшей точки» в конце мая, когда в Берлине подтвердили, что сотрудник военной разведки РФ участвовал в атаке на компьютерные сети Бундестага в 2015 году. Также Донахью напомнил об убийстве Зелимхана Хангошвили, которое в Германии связывают с российскими властями. Он отметил, что политики требуют от Меркель более жестко выступить против России, но ей это не удается.
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В мире , Политика , Владимир Фролов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Зелимхан Хангошвили , Бундестаг , НАТО , Bloomberg , Германия , Москва , США
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