Западные СМИ: «Это плевок в лицо Меркель»

Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что Трамп приказал сократить численность военных США в Германии на 9,5 тысячи человек. Сейчас в стране размещены 34,5 тысячи американских военных. Также Трамп якобы решил ограничить число единовременно находящихся в Германии военных с возможных 52-х до 25 тысяч человек.

По мнению Донахью, эти решения ставят Меркель под угрозу в тот момент, когда она столкнулась с растущим давлением и требованиями выступить против президента России Владимира Путина более жестко.

«Это плевок в лицо Меркель. Но это в наших интересах», — заявил бывший российский дипломат, эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

Хотя официально решения Трампа пока не подтверждены, сообщения СМИ тревожно звучат для Берлина и воспринимаются как еще один признак охлаждения трансатлантических отношений и смещения приоритетов в Вашингтоне.

По мнению автора материала, Трамп в очередной раз доказал свою способность выбивать европейцев из колеи своей непредсказуемой политикой. Донахью напомнил, что после ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, Трамп закрыл границы, не предупредив европейских лидеров. В прошлом он выражал сомнения по поводу пункта о взаимной обороне НАТО , который считают основой безопасности альянса.

«Вывод 9500 американских военнослужащих усугубит токсичную геополитическую обстановку, в которой оказалась Меркель», — заявил Донахью.

Он отметил, что Трамп надеется организовать встречу с Путиным на саммите G7 осенью и оказать давление на Германию, заставив ее занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.

Автор напомнил, что Меркель недавно обвинила Россию в поддержке «марионеточных режимов» в Донбассе и атаке на западные демократии, включая Германию, с помощью гибридных ресурсов.