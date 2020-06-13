Абхазия продлила запрет на въезд из России 

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Президент Абхазии Аслан Бжания продлил запрет на въезд в страну через границу с Россией , сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Действие ограничения продлевается до 1 июля из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

Запрет был установлен 9 апреля текущего года после выявления в Абхазии первого случая COVID-19.