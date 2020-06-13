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Абхазия продлила запрет на въезд из России 

Газета.Ru и ещё 13 20 минут назад
Абхазия продлила запрет на въезд из России
Фото: Reuters
Президент Абхазии Аслан Бжания продлил запрет на въезд в страну через границу с Россией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
Действие ограничения продлевается до 1 июля из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.
Запрет был установлен 9 апреля текущего года после выявления в Абхазии первого случая COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Продлить жизнь , COVID-19 , Аслан Бжания , ВОЗ , Интерфакс , Абхазия
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