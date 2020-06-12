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Правительство Армении на месяц продлит режим ЧП 

Мир24 и ещё 7 36 минут назад
Правительство Армении на месяц продлит режим ЧП
Фото: mir24.tv/ / Мария Чегляева
Правительство Армении продлит режим чрезвычайного положения, введенный с 16 марта в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
«Завтра состоится внеочередное заседание правительства, во время которого мы примем решение о продлении режима чрезвычайного положения на месяц», — сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
По словам премьера страны, причины, из-за которых был введен режим ЧП, еще не устранены.
Ранее, 8 июня, Пашинян заявлял, что ситуация с коронавирусом в Армении стала меняться к лучшему. Премьер напомнил гражданам, что строгое соблюдение всех правил может в недельный срок дать хороший результат.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Армения
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