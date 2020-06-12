Правительство Армении на месяц продлит режим ЧП 

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Правительство Армении продлит режим чрезвычайного положения, введенный с 16 марта в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

«Завтра состоится внеочередное заседание правительства, во время которого мы примем решение о продлении режима чрезвычайного положения на месяц», — сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.

По словам премьера страны, причины, из-за которых был введен режим ЧП, еще не устранены.

Ранее, 8 июня, Пашинян заявлял, что ситуация с коронавирусом в Армении стала меняться к лучшему. Премьер напомнил гражданам, что строгое соблюдение всех правил может в недельный срок дать хороший результат.