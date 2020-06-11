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Вакарчук перестал быть депутатом 

Алиса Селезнёва и ещё 18 10 минут назад
Лидер группы «Океан Эльзы» сложил мандат
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сегодня объявил о сложении мандата депутата Верховной Рады. Об этом пишет «112 Украина».
Вакарчук пояснил на брифинге, что его заявление о сложении полномочий уже зарегистрировано в Раде.
Свое решение он объяснил тем, что считает свою миссию частично выполненной, так как привел в парламент партию «Голос», и в будущем намерен заниматься образовательным проектом.
«Рамблер» писал, что Святослав Вакарчук уже ранее заявлял о своем отказе от мандата депутата Верховной рады. Тогда он объяснил свое желание уйти тем, что разочарован действиями своих коллег нынешнего созыва.
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В мире , Украина , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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