Лидер группы «Океан Эльзы» сложил мандат

Вакарчук пояснил на брифинге, что его заявление о сложении полномочий уже зарегистрировано в Раде.

Свое решение он объяснил тем, что считает свою миссию частично выполненной, так как привел в парламент партию «Голос», и в будущем намерен заниматься образовательным проектом.

«Рамблер» писал, что Святослав Вакарчук уже ранее заявлял о своем отказе от мандата депутата Верховной рады. Тогда он объяснил свое желание уйти тем, что разочарован действиями своих коллег нынешнего созыва.