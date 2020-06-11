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МИД Абхазии обвинил посла США в незнании истории 

ИА Regnum 1 час назад
МИД Абхазии обвинил посла США в незнании истории
Фото: РИА Новости
Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, обвиняя Россию в «оккупации» части Грузии, продемонстрировал незнание истории кавказского региона. Такое заявление 10 июня выпустил МИД Абхазии.
«Д. Гилмор, очевидно, не в курсе, что в Абхазии движение за независимость от Грузии набирало обороты еще в советскую эпоху, что в его основе лежало стремление абхазов к самосохранению перед перспективой поглощения со стороны независимой Грузии», — говорится обращении, размещенном на сайте дипломатического ведомства.
В заявлении отмечается, что в Абхазии не захотели входить в состав Грузии из-за негативного опыта давнего сосуществования. В министерстве также отметили, что игнорирование реальной истории отношения двух стран удобно для Тбилиси, так как позволяет обвинять в своих проблемах Россию. В абхазском МИД в заявлении Гилмора увидели «конфронтационный настрой» США в отношении Абхазии.
Стоит отметить, что ранее Гилмор заявил журналистам, что Абхазия и Южная Осетия якобы входили в состав Грузии, пока не вмешалась Россия.
Как сообщало ИА REGNUM, Абхазия и Южная Осетия с самого начала образования Грузии отказались входить в новое государство и объявили о своей независимости. Тбилиси несколько раз пытался силой присоединить обе республики. После нападения в августе 2008 года грузинской армии на Цхинвал Россия отразила агрессию и признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Джеймс Гилмор , МИД , ОБСЕ , Абхазия , Грузия , США
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