Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом 

Газета.Ru 56 минут назад
На Украине зафиксировали новый рекорд по COVID-19
Фото: Reuters
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 689 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки. Это самый большой показатель за время пандемии. Таким образом, их число выросло до 29 070 по состоянию на утро 11 июня, передает "Свободная пресса".
Больше всего заболевших в Киеве и Киевской области — 5590. Следом идут Черновецкая (3793), Львовская (2414), Ровенская (2175) и Ивано-Франковская (1649) области. Число летальных случаев достигло 854.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило о всплеске заболеваемости коронавирусом в стране, связав его с нежеланием граждан соблюдать рекомендации врачей.
Предыдущий рекордный показатель составлял 588 новых случаев за сутки и был зафиксирован 4 июня, вскоре после смягчения карантинных ограничений.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Газета.Ru: последние новости
Армения просит международных партнеров о помощи в борьбе с коронавтрусом Армения просит международных партнеров о помощи в борьбе с коронавтрусом Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17 США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Видео
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение