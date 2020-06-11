На Украине зафиксировали новый рекорд по COVID-19

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Министерство здравоохранения Украины сообщило о 689 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки. Это самый большой показатель за время пандемии. Таким образом, их число выросло до 29 070 по состоянию на утро 11 июня, передает "Свободная пресса".

Больше всего заболевших в Киеве и Киевской области — 5590. Следом идут Черновецкая (3793), Львовская (2414), Ровенская (2175) и Ивано-Франковская (1649) области. Число летальных случаев достигло 854.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило о всплеске заболеваемости коронавирусом в стране, связав его с нежеланием граждан соблюдать рекомендации врачей.

Предыдущий рекордный показатель составлял 588 новых случаев за сутки и был зафиксирован 4 июня, вскоре после смягчения карантинных ограничений.