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Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер» 

RT на русском и ещё 4 54 минуты назад
Трампу посоветовали «вернуться в бункер»
Фото: РИА Новости
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
Ранее Трамп написал в Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан за то, что они не прилагают усилий для борьбы с беспорядками.
В ответ на это глава Сиэтла написала: «Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер».
Как сообщает РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось укрыться в бункере, однако позднее глава госудуратсва объяснил, что он отправился туда «для инспекции».
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В мире , Ближний Восток , США , Дональд Трамп , Сиэтл
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