Трампу посоветовали «вернуться в бункер»

Ранее Трамп написал в Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан за то, что они не прилагают усилий для борьбы с беспорядками.

В ответ на это глава Сиэтла написала: «Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер».

Как сообщает РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что во время массовых протестов у Белого дома Трампу пришлось укрыться в бункере, однако позднее глава госудуратсва объяснил, что он отправился туда «для инспекции».