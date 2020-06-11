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Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам 

РИА Новости и ещё 2 56 минут назад
Саакашвили отказал Зеленскому
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но он отказался, потому что это "не его уровень".
Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
"Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: "Где вы меня видите?". И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником о реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", — сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он сообщил, что Саакашвили предложил ему стать вице-премьером по реформам.
"Я ему ответил: "вице-премьер — так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", — сказал Зеленский.
При этом он сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером из-за разного отношения к этому назначению, в том числе и во фракции.
Он также сообщил, что вернул паспорт гражданина Украины Саакашвили, потому что "это справедливо". По его мнению, паспорт у Саакашвили забрали несправедливо.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Украинская правда , Грузия
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