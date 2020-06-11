Румыния призналась России во вражде

Военная доктрина Румынии , что уже звучит как анекдот, предлагает сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами". Хотя в их случае самый безопасный упор — это упор лежа.

В нашем далеком советском детстве была такая загадка из области занимательной географии. Европейская столица, которая сама себя бьет и арестовывает. Мы выросли и теперь можем сказать о ней конкретней и по-взрослому. Столица-мазохист. Поскольку в ней по-прежнему любят это дело. Может, и не потому, что у них это на роду и карте написано. А потому что так надо. В смысле, НАТО надо, чтобы Бухарест вел бухучет ударам, которых нет. Иначе говоря, занимался приписками.

Одной из беднейших стран альянса, Румынии только тем и приходится промышлять, что выставлять напоказ свои слабые места. Собственно, она вся — одно сплошное слабое место. Хотя есть у нее, как они считают, сильное местечко. Рабочая сторона. Девеселу называется. А считают они так, потому что им не объяснили, что американская система ПРО здесь, скорей, не защищает их, а подставляет под ответ вероятного противника. Впрочем, уже и невероятного. Высший совет обороны в проекте стратегии национальной безопасности на 2020-2024 годы признал Россию враждебным государством и угрозой для всего Черноморского региона.

Дескать, наши учения и "наращивание военного потенциала, в том числе милитаризация Крыма", создают их интересам "серьезные вызовы". Ну, во-первых, чего это вдруг нас должны беспокоить их интересы, если наши их тоже не особо волнуют. А во-вторых, назвались восточным фронтом — полезайте в окоп. Президент Клаус Йоханнис бодро указывает на то, что военная доктрина Румынии (что уже звучит как анекдот) предлагает сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами". В их случае самый безопасный упор — это упор лежа. Потому что у нас таких не бьют. Но эти хотят подняться во весь свой незначительный рост.

"Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений НАТО с Россией, терроризм, гибридные, кибер и другие вызовы". Намешал Йоханнис все в кучу, чтобы на ней казаться выше. Впрочем, он же не сам по себе. Лицо зависимое. Вот и старается не отстать, допустим, от той же Эстонии. И ведь догнал. В том плане, что шесть лет Крым наш, а они только теперь решили этим воспользоваться.

Ведь чего хотят — понятно. Лучшей жизни. И за примерами им далеко в Прибалтику ходить не надо. 180 километров от Бухареста. Вот появились американцы в Девеселу — и все там счастливы. Работа, неважно что обслугой, зато зарплата, сигареты, жвачка, сухпай. Все есть. Хоть бери и столицу сюда переноси. А лучше всю Румынию превратить в Девеселу. И переименовать. Все равно уже стала страной, которая не смеется.