Трампу пригрозили военным переворотом 

Байден выразил уверенность, что военные помогут Трампу освободить Белый дом.

«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — заявил Байден.

Он добавил, что в американских Вооруженных силах большинство выступает против попыток Трампа превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой в адрес президента.