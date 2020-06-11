Трампу пригрозили военным переворотом 

Если президент США Дональд Трамп проиграет выборы и откажется признать их результаты, в дело вмешаются военные. Об этом заявил вероятный соперник Трампа на выборах от демократов Джо Байден в интервью CNN, передает «Лента.ру».
Байден выразил уверенность, что военные помогут Трампу освободить Белый дом.
«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — заявил Байден.
Он добавил, что в американских Вооруженных силах большинство выступает против попыток Трампа превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой в адрес президента.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на фоне волны протестов и погромов, прокатившейся по США после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, Дональд Трамп призывал ввести национальную гвардию в Нью-Йорк. Глава Пентагона Марк Эспер, в свою очередь, публично выступил против использования военной силы для подавления протестов.