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Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко 

Lenta.ru 45 минут назад
Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его предшественник Петр Порошенко добивался встречи с ним. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Украинскую правду».
«Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой», — заявил Зеленский.
Он считает Порошенко опытным манипулятором и политиком, поэтому не верит ему.
«Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы… Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, что я там еще что-то», — вспомнил Зеленский.
По словам президента, Порошенко предлагал ему помощь на международной арене и столько раз просил встретиться, что разговор между ними в итоге состоялся.
Главная ошибка Порошенко заключается в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины, уверен Зеленский. При этом с ним «нельзя договариваться».
«Это как говорят его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла», — подытожил Зеленский.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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