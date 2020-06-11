Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко 

«Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой», — заявил Зеленский.

Он считает Порошенко опытным манипулятором и политиком, поэтому не верит ему.

«Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы… Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, что я там еще что-то», — вспомнил Зеленский.

По словам президента, Порошенко предлагал ему помощь на международной арене и столько раз просил встретиться, что разговор между ними в итоге состоялся.

Главная ошибка Порошенко заключается в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины, уверен Зеленский. При этом с ним «нельзя договариваться».