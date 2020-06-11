Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зимбабве опровергли слухи о готовящемся перевороте 

ИА Regnum 1 час назад
В Зимбабве опровергли слухи о перевороте
Фото: Reuters
Правительство Зимбабве отвергло слухи о готовящемся перевороте в стране. Об этом 11 июня сообщается в заявлении правительства.
Указанные слухи распространились в социальных сетях, согласно им сторонники бывшего президента страны Роберта Мугабе якобы планировали переворот, недовольные текущим положением дел.
«Правительство хотело бы опровергнуть с негодованием эти слухи, целью которых было желание испортить имидж президенту, а также породить хаос в стране», — отмечается в заявлении.
Напомним, в ноябре 2017 года в Зимбабве произошел государственный переворот, положивший конец долгому правлению Мугабе. Новым президентом стал Эммерсон Мнангагва.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
ИА Regnum: последние новости
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях» Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях» Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами» Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами» Прокуратура Нидерландов: ракету по MH17 выпустили под Первомайским Прокуратура Нидерландов: ракету по MH17 выпустили под Первомайским
В мире , Африка , Роберт Мугабе , Зимбабве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Видео
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение