В Зимбабве опровергли слухи о перевороте

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Правительство Зимбабве отвергло слухи о готовящемся перевороте в стране. Об этом 11 июня сообщается в заявлении правительства.

Указанные слухи распространились в социальных сетях, согласно им сторонники бывшего президента страны Роберта Мугабе якобы планировали переворот, недовольные текущим положением дел.

«Правительство хотело бы опровергнуть с негодованием эти слухи, целью которых было желание испортить имидж президенту, а также породить хаос в стране», — отмечается в заявлении.

Напомним, в ноябре 2017 года в Зимбабве произошел государственный переворот, положивший конец долгому правлению Мугабе. Новым президентом стал Эммерсон Мнангагва.