Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. Об этом он написал в среду вечером на своей странице в Twitter.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", — написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.

Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

"Верните себе свой город сейчас же", — призвал Трамп местные власти. — "Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.