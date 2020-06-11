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Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы 

ТАСС и ещё 2 26 минут назад
Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. Об этом он написал в среду вечером на своей странице в Twitter.
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", — написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.
"Верните себе свой город сейчас же", — призвал Трамп местные власти. — "Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".
В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.
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В мире , Дональд Трамп , Сиэтл , США
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