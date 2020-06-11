В США протестующие свалили статую Колумба

В американском Сент-Поле (штат Миннесота) местные жители на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, в среду, 10 июня, свалили с пьедестала статую мореплавателя Христофора Колумба. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что на монумент, установленный на площади у здания, где заседает законодательное собрание штаты, накинули веревки и свалили его. При этом полицейские не мешали демонстрантам.

По словам губернатора Миннесоты Тима Уолза (приверженец Демократической партии ) заявил, что многие жители штаты считают неоднозначной роль Колумба в истории.

В последние несколько лет в Соединенных Штатах идут споры относительной действий мореплавателя. Так, некоторые общественные организации обращают внимание на то, что из-за Колумба в конечном счете пострадали коренные американские народы.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.