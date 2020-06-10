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США и Германия поспорили об участии России в переговорах по Ливии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США и Германия поспорили из-за России
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийскую национальную армию (ЛНА) вступить в переговоры «без вмешательства России». В то же время в МИД Германии заявили о необходимости участия Москвы в процессе.
«Соглашение между ПНС и ЛНА о возобновлении переговоров под эгидой ООН — хороший первый шаг. Теперь требуются быстрые и добросовестные переговоры для реализации прекращения огня и запуска внутриливийских политических переговоров. Пришло время всем ливийцам на всех сторонах обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не могла вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр», — передает слова Помпео РИА «Новости».
Он заявил, что на переговорах должен быть затронут вопрос в том числе о сохранении ливийских нефтяных объектов и доступе признанных властей к ним.
Между тем, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что участие России в политическом урегулировании в Ливии необходимо.
«Россия является одной из стран-участниц берлинского процесса, относится к группе стран, в отношении которых мы в ходе организации берлинского процесса приняли решение о том, что они должны присутствовать за столом переговоров, потому что они имеют влияние в Ливии… Поэтому нам важно, что Россия подключена ко всем усилиям по оказанию влияния на стороны конфликта, чтобы не препятствовать политическому решению», — сказал Бургер.
Ранее в среду президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, Россия поддержала политическую инициативу Египта по Ливии.
В ПНС ранее заявляли, что ситуация в Ливии скоро нормализуется благодаря усилиям российских дипломатов.
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Комментарии
В мире , Владимир Путин , МИД , ООН , РИА Новости , Германия , Ливия , Москва , США
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