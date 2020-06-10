«Колокола прозвонят»: Зеленский напомнил россиянам о стыде

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил 10 июня, что россияне в будущем будут стыдиться присоединения Крыма . Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Украинскую правду».

Также он объяснил, что без его возвращения в состав украинских территорий нормальное общение народов этих стран невозможно.

Отметим что 9 мая глава государства анонсировал проект создания новых мемориальных символов.

В рамках этого проекта, в Украине планируется «установить четыре колокола».

Помимо это Зеленский пообещал поставить их в Донецке и Симферополе.