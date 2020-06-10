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Зеленский: россияне в будущем будут стыдиться за присоединение Крыма 

Моя Москва.онлайн 17 минут назад
«Колокола прозвонят»: Зеленский напомнил россиянам о стыде
Фото: EPA/ТАСС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил 10 июня, что россияне в будущем будут стыдиться присоединения Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Украинскую правду».
Также он объяснил, что без его возвращения в состав украинских территорий нормальное общение народов этих стран невозможно.
Отметим что 9 мая глава государства анонсировал проект создания новых мемориальных символов.
В рамках этого проекта, в Украине планируется «установить четыре колокола».
Помимо это Зеленский пообещал поставить их в Донецке и Симферополе.
Все колокола прозвонят, когда страна «вернет своих людей и свою землю», — добавил он.
По слова первого зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, «Украине придется сначала получить разрешения России и Крыма, чтобы поставить колокол на территории другого государства».
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В мире , Украина , Владимир Джабаров , Владимир Зеленский , Комитет Совета Федерации по международным делам , Республика Крым
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