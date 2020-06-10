Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания 

Lenta.ru 54 минуты назад
Депутаты парламентской фракции молдавской партии «ШОР» разработали проект закона об отмене запрета на ретрансляцию программ российского телевидения, о чем объявил лидер партии и председатель фракции Илан Шор. Политик назвал существующий запрет неконституционным. Свою позицию Илан Шор обосновывает тем обстоятельством, что партия получает от граждан Молдовы множество обращений с просьбой о возобновлении вещания российских телепрограмм, которые в последнее время участились. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Мы считаем эти поправки неконституционными и неоправданными. Граждане нашей страны не маленькие дети, которых надо учить, что им можно смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать», — заявил Илан Шор и выразил недоумение политикой президента Молдовы Игоря Додона.
Политик напомнил, что глава молдавского государства выступал против дискриминирующего российское вещание закона и отказывался его промульгировать.
«Нам непонятно, почему будучи у власти, подмяв под себя тотальную власть в стране, он даже не сделал попытку изменить или отменить эти поправки», — подчеркнул Илан Шор.
Илан Шор объявил, что фракция его партии приняла решение внести в парламент законопроект, предполагающий отмену этих поправок. Лидер Партии «ШОР» призвал депутатов других фракций, и в первую очередь тех, кто выступал против этого неконституционного запрета, поддержать инициативу.
Парламент Молдовы прошлого созыва в 2018 году внес в Кодекс о телерадиовещании поправки, запрещающие ретрансляцию информационных и аналитических программ, в частности политической и военной тематики, из ряда стран, включая Россию. Позже был принят новый Кодекс об аудиовизуальных услугах, в котором запрет оставили в силе несмотря на критику со стороны представителей гражданского общества и международных организаций.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
Кремль ответил на слова Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России Кремль ответил на слова Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Комментарии 4
В мире , Видео , Игорь Додон , Илан Шор , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Видео
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение