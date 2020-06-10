Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко сообщает ТАСС.
«Если говорить о политическом диалоге, то ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — пояснил дипломат.
«Рамблер» писал, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал приехать на парад Победы в Москву, если успеет вылечиться от коронавируса.
При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не было направлено приглашение на участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.