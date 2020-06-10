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The Independent: пандемия коронавируса могла начаться еще в начале осени 2019 года 

BFM.RU 10 часов назад
Пандемия коронавируса могла начать распространение еще в начале осени 2019 года, сообщает The Independent со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы.
Анализируя спутниковые снимки, расследователи обнаружили «резкое увеличение» количества автомобилей, припаркованных возле шести крупных больниц Уханя в сентябре и с пиком в декабре.
Они также обнаружили увеличение интернет-трафика по поисковым запросам, связанным с симптомами типа COVID-19, такими как кашель и диарея, в китайской поисковой системе Baidu.
Доктор Джон Браунштейн, который возглавлял команду расследователей и является сотрудником Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), которая впервые раскрыла эту историю, признал, что доказательства, которые еще предстоит рассмотреть, являются косвенными.
«Что-то происходило в октябре», — сказал Браунштейн ABC News.
«Очевидно, что некоторый уровень социальной дезорганизации происходил задолго до того, что позднее было определено как начало новой пандемии коронавируса».
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В мире , Видео , Baidu , The Independent , телеканал АВС
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