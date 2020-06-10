Пока вы спали: Нидерланды оправдали Украину 

Нидерланды отвергли причастность Украины к крушению MH17

Малазийский «Боинг», сбитый в Донбассе в 2014 году, находился вне зоны поражения украинской зенитно-ракетной системы «Бук», следовательно, Киев не может быть причастен к трагедии. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщает «Интерфакс».

В ходе слушаний по делу о крушении Boeing в окружном суде Гааги представитель прокуратуры подчеркнул, что «нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы».

По данным прокуратуры, эксперты пришли к выводу, что ракета по самолету была выпущена из района поселка Первомайский, который находился на неподконтрольной официальному Киеву территории.

Китай отказал России и США

Китай не собирается принимать участие в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию. Об этом, по данным РИА Новости, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

По словам Чуньин, Китай неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу, однако США пытаются втянуть Пекин в обсуждение продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Когда слышишь заявления официальных лиц от такой страны о намерении вести искренние переговоры, складывается очень сильное ощущение ненадежности и лжи», — отметила представитель МИД КНР.

Отдых в России не подорожает

Для резкого роста цен на летний отдых в России нужен ажиотажный спрос и дефицит мест в отелях, однако ни того, ни другого нет. Об этом со ссылкой на отельеров и туроператоров пишут «Ведомости».

Представитель туриндустрии ожидают невысокий спрос на отдых в этом году, так как россияне опасаются новой волны коронавируса, а из-за кризиса у части населения резко упали доходы.

Полигоны для мусора исключены из приоритетных проектов

«Экотехнопарк «Шиес», против которого выступали местные жители, исключен из реестра приоритетных инвестиционных проектов региона. Об этом сообщил пресс-центр правительства Архангельской области.

Власти региона приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть договор с ООО «Технопарк». Организация лишена преференций, которые даны приоритетным инвестпроектам региона, в частности, налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков.

Проводится плановая работа по закрытию проекта «Экотехнопарк „Шиес“, отмечается в сообщении.

Лавров вступился за Иран

Глава МИД России Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором заявил, что отсутствуют объективные основания для обсуждения продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает газета „Коммерсант“.

Лавров также призвал помешать США задействовать механизм возвращения жестких санкций в отношении Ирана и подчеркнул, что „поставки вооружений не имеют никакого отношения к иранской ядерной программе“.