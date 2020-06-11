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Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной 

Вероника Полынина и ещё 8 14 минут назад
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
Фото: РИА Новости
Избежать второй волны пандемии коронавируса осенью не удастся, считает генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон.
«Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне», — заявил Карлссон, его слова приводит РИА «Новости».
Он подчеркнул, что сейчас большой очаг заболевания расположен в Латинской Америке, а в какой-то момент он доберется до Африки.
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Ранее, как сообщал «Рамблер», главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что властям страны следовало ввести больше ограничений из-за пандемии COVID-19. Согласно официальным данным, в Швеции выявлено более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 4 814 человек.
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В мире , Эпидемия , Вторая волна , РИА Новости
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